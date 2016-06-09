Утечка газа из-за повреждения газовой трубы во время проведения земляных ремонтных работ произошла на северо-западе столицы

Автор: mars66 Дата публикации: 16:29

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На северо-западе Москвы на улице 1-я Муравская около дома № 41 во время проведения земляных ремонтных работ по замене водопроводной трубы была повреждена газовая труба, в результате чего образовалась утечка газа. Диаметр повреждённой трубы 63 мм, она была подведена к частному дому. На место оперативно прибыли все экстренные службы города для устранения аварии. Выясняются все обстоятельства и причины происшествия.