Мемориальную доску Александру Солженицыну открыли в центре Москвы

Автор: tim777 Дата публикации: 17:04

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В центре Москвы сегодня состоялось торжественное открытие мемориальной доски Александру Солженицыну. «Мы можем поздравить друг друга с тем, что Москва по достоинству увековечила своего славного земляка, человека, который прославил Россию и русскую литературу на весь мир», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников. В обращении к собравшимся вдова А.Солженицына, Наталия Солженицына заявила: "«Здесь ровно через год, к декабрю, откроется мемориальная квартира А.Солженицына. Тогда милости просим вас всех в гости». Мемориальная квартира будет расположена в д. 12, стр. 8 на ул. Тверская, где установлена мемориальная доска писателю.