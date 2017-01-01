Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

В Самаре после снегопада случился дорожный коллапс

Извержение вулкана Шивелуч запечатлели на фото

В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок

Парашютисты упали на головы туристов в Таиланде

"Суперрыбаки" спасли провалившихся под лёд мужчин в Республике Коми

Из-за сильного обледенения дороги произошло несколько ДТП на МКАД

Зимняя рыбалка на Белом море

Неизвестный совершил кражу и ранил охранника в супермаркете на северо-западе Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Мемориальную доску Александру Солженицыну открыли в центре Москвы

Мемориальную доску Александру Солженицыну открыли в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
17:04
  • 32
  • 0

В центре Москвы сегодня состоялось торжественное открытие мемориальной доски Александру Солженицыну. «Мы можем поздравить друг друга с тем, что Москва по достоинству увековечила своего славного земляка, человека, который прославил Россию и русскую литературу на весь мир», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Леонид Печатников. В обращении к собравшимся вдова А.Солженицына, Наталия Солженицына заявила: "«Здесь ровно через год, к декабрю, откроется мемориальная квартира А.Солженицына. Тогда милости просим вас всех в гости». Мемориальная квартира будет расположена в д. 12, стр. 8 на ул. Тверская, где установлена мемориальная доска писателю.

  • 32
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
18:12 | denis947
В Москве начинает холодать, ночью ожидается мороз
15 0
17:45 | tim777
Короткое замыкание фонаря на Кузнецком мосту
45 1
15:40 | Artem_077
Торжественное открытие мемориальной доски Солженицына в центре столицы
27 0
15:27 | denis947
Торжественная церемония открытия мемориальной доски Александру Солженицыну в Москве