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Короткое замыкание фонаря на Кузнецком мосту

Автор:
tim777
Дата публикации:
17:45
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В пешеходной зоне на Кузнецком мосту с наступлением вечерних сумерек произошел сбой в работе декоративного фонаря, который установлен вдоль улицы. Очевидцы сообщили, что один из включенных фонарей заискрил и в последствии погас. Перепуганные очевидцы решили вызвать на место пожарных. На место ЧП прибыл пожарный расчет, а также специалист-электрик. Вскоре поврежденный фонарь был обесточен. Не исключено, что в конструкции фонаря могло произойти короткое замыкание из-за сырости, что в последствии и привело к выходу из строя освещения. Помощь пожарных не потребовалась.

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