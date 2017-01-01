Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

В Самаре после снегопада случился дорожный коллапс

Извержение вулкана Шивелуч запечатлели на фото

В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок

Парашютисты упали на головы туристов в Таиланде

"Суперрыбаки" спасли провалившихся под лёд мужчин в Республике Коми

Из-за сильного обледенения дороги произошло несколько ДТП на МКАД

Зимняя рыбалка на Белом море

Неизвестный совершил кражу и ранил охранника в супермаркете на северо-западе Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Аномально теплый декабрь в столичном регионе

Аномально теплый декабрь в столичном регионе

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:45
  • 33
  • 0

По прогнозам метеорологов, декабрь в столице будет с неустойчивой погодой. В дневные часы воздух будет прогреваться до положительных температур. Не исключено, что в ближайшие дни столбики термометров установится на отметке в +3 градуса. При этом синоптики не исключают вероятность осадков, которые пройдут в виде мокрого снега и дождя. Высока вероятность образования гололедицы. Атмосферное давление при этом подрастёт и составит 744 мм. рт. ст.

  • 33
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
21:11 | Sargo
В центре Москвы в вечерние часы заметно похолодало
12 0
20:45 | natalitvinenko
Быстрый пролет облаков над Донецком