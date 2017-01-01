Аномально теплый декабрь в столичном регионе

Автор: tim777 Дата публикации: 18:45

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По прогнозам метеорологов, декабрь в столице будет с неустойчивой погодой. В дневные часы воздух будет прогреваться до положительных температур. Не исключено, что в ближайшие дни столбики термометров установится на отметке в +3 градуса. При этом синоптики не исключают вероятность осадков, которые пройдут в виде мокрого снега и дождя. Высока вероятность образования гололедицы. Атмосферное давление при этом подрастёт и составит 744 мм. рт. ст.