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Новогодняя атрибутика на Лубянской площади

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:11
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С каждым днём столица постепенно погружается в предновогоднюю атмосферу. В городе уже можно видеть установленные новогодние ёлки, гирлянды и красочные конструкции. Так, на Лубянской площади уже завершены работы по установке ёлочного шара, в котором горожане смогут сделать эффектные селфи и присесть и отдохнуть внутри новогодней конструкции. Атрибут украшен золотистыми шарами, напоминающие традиционные ёлочные украшения. На самой площади помимо установленных цифр - 2018, также ведутся работы по возведению новогодней ёлки.

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