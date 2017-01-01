Новогодняя атрибутика на Лубянской площади

Автор: tim777 Дата публикации: 19:11

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С каждым днём столица постепенно погружается в предновогоднюю атмосферу. В городе уже можно видеть установленные новогодние ёлки, гирлянды и красочные конструкции. Так, на Лубянской площади уже завершены работы по установке ёлочного шара, в котором горожане смогут сделать эффектные селфи и присесть и отдохнуть внутри новогодней конструкции. Атрибут украшен золотистыми шарами, напоминающие традиционные ёлочные украшения. На самой площади помимо установленных цифр - 2018, также ведутся работы по возведению новогодней ёлки.