Воскресная прогулка по обновлённому ландшафному парку "Митино" на северо-западе столицы
- Автор:
- Стрелец
- Дата публикации:
- 20:34
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- 32
Сейчас ни одной растяжки нет. Это наверное, надо понимать так, что реконструкция закончена и можно смело гулять по обновлённому парку. Но мы видим, что многие заборы просто снесены и там проезжает строительная техника. Щиты из ДВП и стопки плитки и бордюров лежат прямо на грязном снегу. Продолжается строительство чего-то щитового возле спортивной площадки. Освещение ещё не смонтировано. Кое-где из земли торчат провода.
Всё вокруг выложено "новой" плиткой, которая во многих местах уже пришла в негодность. В других местах она покрыта неровными слоями льда. Но везде щедро посыпана песком. И сразу не поймёшь: ты на улицах города или в снежном, сказочном парке (каким он был до "благоустройства"). Гуляющий толпами народ в "восторге" от данного благоустройства, которое никогда не закончится.
- 32
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