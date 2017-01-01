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Воскресная прогулка по обновлённому ландшафному парку "Митино" на северо-западе столицы

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
20:34
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Благоустройство парка началось в конце июня этого года. На всех заборах парка висели многообещающие информационные растяжки. На них были обозначены исполнители и сроки окончания реконструкции. Сначала был август, затем октябрь. Последнее обещание - декабрь 2017 года. Об этом уже рассказывалось в репортаже "Вредоустройство Митинского ланшафтного парка".

Сейчас ни одной растяжки нет. Это наверное, надо понимать так, что реконструкция закончена и можно смело гулять по обновлённому парку. Но мы видим, что многие заборы просто снесены и там проезжает строительная техника. Щиты из ДВП и стопки плитки и бордюров лежат прямо на грязном снегу. Продолжается строительство чего-то щитового возле спортивной площадки. Освещение ещё не смонтировано. Кое-где из земли торчат провода.


Всё вокруг выложено "новой" плиткой, которая во многих местах уже пришла в негодность. В других местах она покрыта неровными слоями льда. Но везде щедро посыпана песком. И сразу не поймёшь: ты на улицах города или в снежном, сказочном парке (каким он был до "благоустройства"). Гуляющий толпами народ в "восторге" от данного благоустройства, которое никогда не закончится.

Москва, СЗАО, ланшафтный парк "Митино"
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