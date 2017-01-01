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Ко Дню Конституции здание Государственной Думы украсили флагами

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:42
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12 декабря День Конституции РФ- здание Государственной Думы украсили флагами.

  • 14
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