Театральная арка зажглась на Манежной площади

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 20:42

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В тестовом режиме зажглась одна из театральных арок в столице. На Манежной площади вечером можно было полюбоваться восхитительным светодиодным светом.