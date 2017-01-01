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Тестовый запуск подсветки в Камергерском переулке

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:06
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"Звёздное небо" озарило вечером Камергерский переулок. В тестовом режиме включили новогоднюю подсветку.

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