Вечерняя подсветка в парке Горького

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 21:07

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В ЦПКиО им. Горького в вечерние часы включается красивая подсветка на деревьях, создавая атмосферу хорошего настроения и приближения новогодних праздников.