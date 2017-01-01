Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

В Самаре после снегопада случился дорожный коллапс

Извержение вулкана Шивелуч запечатлели на фото

В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок

Парашютисты упали на головы туристов в Таиланде

"Суперрыбаки" спасли провалившихся под лёд мужчин в Республике Коми

Из-за сильного обледенения дороги произошло несколько ДТП на МКАД

Зимняя рыбалка на Белом море

Неизвестный совершил кражу и ранил охранника в супермаркете на северо-западе Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Вечерняя подсветка в парке Горького

Вечерняя подсветка в парке Горького

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:07
  • 12
  • 0

В ЦПКиО им. Горького в вечерние часы включается красивая подсветка на деревьях, создавая атмосферу хорошего настроения и приближения новогодних праздников.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
21:11 | Sargo
В центре Москвы в вечерние часы заметно похолодало
13 0
21:09 | LaimeLaim
Развлечение для влюбленных пар в ЦПКиО им.Горького
12 0
21:10 | LaimeLaim
Новогоднюю ёлку установили у здания Министерства обороны РФ