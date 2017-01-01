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Главная  /  Репортажи  /  ЦБ РФ стал владельцем более 99,9% акций банка «ФК Открытие»

ЦБ РФ стал владельцем более 99,9% акций банка «ФК Открытие»

Автор:
Sargo
Дата публикации:
11.12 22:38
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ЦБ РФ стал владельцем более 99,9% акций банка «ФК Открытие».

  • 19
  • 0

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