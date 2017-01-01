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"Бесплатный каток" в сквере на Болотной площади

Автор:
tim777
Дата публикации:
11.12 22:38
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Не так давно, мы останавливали своё внимание на проблеме некачественной уборки после снегопада в столичном сквере в районе Якиманка. Здесь в сквере на Болотной площади для отдыха горожан было небезопасно.
После уборки снега, который обычно сметается после нескольких проездов трактором с щетками, на аллеях сквера остался зачищенный слой льда, который может в любой момент стать причиной травматизма горожан. При этом, как уверяют синоптики, декабрь в столице будет аномально тёплым и переходы от минуса в плюс в дневные и ночные часы не исключено будут не единожды. К сожалению обращения через портал "Наш город" дают временный и локальный эффект с последующим фотоотчётом и рапортом, что санитарные нарушения устранены. Но надолго ли?... Как правило до следующих осадков и следующего перехода температур от минуса в плюс. Так произошло и в этот раз. Аллеи сквера уже вторично сковал гололёд, к которому добавились лужи. Коммунальщики не спешат исправляться с первого замечания и поэтому на "бесплатный каток" приглашаются все желающие.

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