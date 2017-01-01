Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе

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Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором тяжело пострадал ребёнок. На дублёре Варшавского шоссе, напротив дома № 100, автомобиль "Мерседес" совершил наезд на пешехода. Ребёнок выбежал на проезжую часть в неположенном месте, примерно в 50 метрах от регулируемого пешеходного перехода. Водитель в условиях плохой видимости не заметил внезапно выбежавшего ребёнка и сбил его. От сильного удара пострадавшего отбросило на несколько метров перёд. На место прибыли бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Ребёнка в возрасте 12 лет с переломом костей основания черепа в тяжёлом состоянии госпитализировали в одну из больниц города. Окончательные причины ДТП установит следствие.