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Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
11.12 22:38
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Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором тяжело пострадал ребёнок. На дублёре Варшавского шоссе, напротив дома № 100, автомобиль "Мерседес" совершил наезд на пешехода. Ребёнок выбежал на проезжую часть в неположенном месте, примерно в 50 метрах от регулируемого пешеходного перехода. Водитель в условиях плохой видимости не заметил внезапно выбежавшего ребёнка и сбил его. От сильного удара пострадавшего отбросило на несколько метров перёд. На место прибыли бригада скорой помощи и сотрудники ГИБДД. Ребёнка в возрасте 12 лет с переломом костей основания черепа в тяжёлом состоянии госпитализировали в одну из больниц города. Окончательные причины ДТП установит следствие.

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