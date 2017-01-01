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Ребёнок попал под колёса иномарки на Нагатинской улице в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
11.12 22:38
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Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал ребёнок. На Нагатинской улице, напротив дома № 16, автомобиль "Хонда Аккорд" совершил наезд на пешехода. Автомобиль двигался по Нагатинской улице в сторону улицы Садовники. Как стало известно, ребёнок выбежал на дорогу на запрещай сигнал светофора, водитель не успел затормозить и сбил его. В результате ДТП ребёнок получил травму головы и был госпитализирован в одну из больниц города. На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД. Окончательные причины ДТП выяснит группа разбора.

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