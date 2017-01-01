В гаражах в Керамическом проезде произошёл пожар

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Вечером 11 декабря на севере столицы по адресу: Керамический проезд, д. 63, в гаражах произошёл пожар. К прибытию первых пожарных расчётов огнём было охвачено 2 бокса. Пожарные приступили к тушению. В процессе тушения выяснилось, что водоисточники удалены. Был осуществлён подвоз воды другими пожарными подразделениями. В одном из боксов был покрасочный цех. Рабочие успели выкатить автомобиль и бросились своими силами сбивать пламя. Безуспешно. Спустя некоторое время пожарным удалось локализовать и ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила не менее 40 кв. м. Причины пожара выяснят дознаватели.