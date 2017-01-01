Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице

Автор: denis947 Дата публикации: 11.12 22:36

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На юге Москвы в районе Бирюлево Восточное произошла коммунальная авария в результате которой два многоквартирных жилых дома остались без отопления. Между домами 40 и 46 произошел прорыв трубы горячего водоснабжения, подающего горючую воду в отопительные системы домов. На участке повреждения трубопровода начались аварийно-восстановительные работы, работает экскаватор и аварийные бригады МОЭК. На место прибыла передвижная электростанция. Работу планируют завершить к утру вторника.