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Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице

Автор:
denis947
Дата публикации:
11.12 22:36
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На юге Москвы в районе Бирюлево Восточное произошла коммунальная авария в результате которой два многоквартирных жилых дома остались без отопления. Между домами 40 и 46 произошел прорыв трубы горячего водоснабжения, подающего горючую воду в отопительные системы домов. На участке повреждения трубопровода начались аварийно-восстановительные работы, работает экскаватор и аварийные бригады МОЭК. На место прибыла передвижная электростанция. Работу планируют завершить к утру вторника.

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