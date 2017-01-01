Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

В Самаре после снегопада случился дорожный коллапс

Извержение вулкана Шивелуч запечатлели на фото

В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок

Парашютисты упали на головы туристов в Таиланде

"Суперрыбаки" спасли провалившихся под лёд мужчин в Республике Коми

Из-за сильного обледенения дороги произошло несколько ДТП на МКАД

Зимняя рыбалка на Белом море

Неизвестный совершил кражу и ранил охранника в супермаркете на северо-западе Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Камергерский переулок засиял праздничной новогодней иллюминацией

Камергерский переулок засиял праздничной новогодней иллюминацией

Автор:
Sargo
Дата публикации:
11.12 23:21
  • 15
  • 0

Камергерский переулок засиял праздничной новогодней иллюминацией.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
11.12 23:56 | Uwis
Сильный ветер и снег с дождем на востоке Москвы
20 0
11.12 23:31 | Sargo
На Трубной площади появилась новогодняя инсталяция в виде цифр «2018» и красивая новогодняя ёлка