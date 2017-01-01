Площадка фестиваля «Путешествие в Рождество» в районе Отрадное

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На северо-востоке столицы всё готово к открытию фестиваля «Путешествие в Рождество». Он пройдёт с 22 декабря по 14 января. Главными событиями этого года станут театральные постановки на благоустроенных общественных пространствах города. Такую концепцию поддержал мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с деятелями искусства в Государственном театре наций. В дальнейшем практику театров под открытым небом планируют повторить и на других столичных фестивалях. «Путешествие в Рождество» развернётся на 69 площадках столицы. Своё искусство покажут более 40 театральных коллективов, в том числе гости из Финляндии, Чехии, Эстонии, Испании, Дании. Центральной новогодней площадкой станет Тверская улица. Здесь выступят более 2 тыс. актёров и музыкантов, свои работы представят Государственный театр наций, МХТ имени Чехова. Более 500 часов театральных представлений запланированы на Садовом кольце. Фестивальная площадка в СВАО традиционно развернется на ул. Хачатуряна, вл. 13. Здесь уже расположились ярмарочные палатки, в которых будут торговать ёлочными игрушками, сувенирами, сладостями. Организаторы уже установили красивую и высокую ёлку, которая украшена шарами и гирляндами. Вдоль палаток установили светящиеся столбы. На сцене каждый день будут выступать кавер-группы с музыкальными хитами и уличные театры: «Сказочные сны», «Каникулы Про», «МимоКрокодил» и другие. Пройдут на площадке и мастер-классы. Гостей научат делать карнавальные маски, выжигать по дереву, создавать уникальные ёлочные украшения из шишек. Подробнее о работе фестивальных площадок — на сайте www.newyear2018.moscow.