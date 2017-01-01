«Золотые» гирлянды опоясывают строящийся фонтан на Биржевой площади в центре столицы

18

18 0

Локация съёмки: Москва, ЦАО, Биржевая площадь. На Биржевой площади, в рамках благоустройства и введения её в пешеходный режим, строится фонтан. Сейчас фонтан плотно зачехлён, а вокруг него установили конструкцию в виде овальных лепестков, украшенных «золотыми» гирляндами. Смотрится очень красиво в тёмное время суток. Новый фонтан, в свою очередь, заработает в следующем году, когда начнётся сезон включения, а пока его будут «оберегать» новогодние гирлянды.