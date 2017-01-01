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На Трубной площади появилась новогодняя инсталяция в виде цифр «2018» и красивая новогодняя ёлка

Автор:
Sargo
Дата публикации:
11.12 23:31
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На Трубной площади появилась новогодняя инсталяция в виде цифр «2018» и красивая новогодняя ёлка.

  • 20
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