На Трубной площади появилась новогодняя инсталяция в виде цифр «2018» и красивая новогодняя ёлка

Автор: Sargo Дата публикации: 11.12 23:31

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На Трубной площади появилась новогодняя инсталяция в виде цифр «2018» и красивая новогодняя ёлка.