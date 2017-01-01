Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

В Самаре после снегопада случился дорожный коллапс

Извержение вулкана Шивелуч запечатлели на фото

В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок

Парашютисты упали на головы туристов в Таиланде

"Суперрыбаки" спасли провалившихся под лёд мужчин в Республике Коми

Из-за сильного обледенения дороги произошло несколько ДТП на МКАД

Зимняя рыбалка на Белом море

Неизвестный совершил кражу и ранил охранника в супермаркете на северо-западе Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
11.12 23:44
  • 89
  • 0

Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Касимовской улице, напротив дома № 13, водитель автомобиля "ВАЗ 2108" совершил наезд на ребёнка. Автомобиль двигался в сторону улицы Донбасская, по нерегулируемому пешеходному переходу начал переходить ребёнок, водитель не заметил его и сбил. В результате ДТП автомобиль вынесло на полосу встречного движения, пострадавший ребёнок в возрасте 11 лет получил различные травмы и после осмотра медиками был госпитализирован в больницу города. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.

  • 89
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

14 0
11.12 23:56 | Uwis
Сильный ветер и снег с дождем на востоке Москвы
70 0
11.12 22:38 | AlTeg()
Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе
16 0
11.12 23:44 | AlTeg()
Вечером на юге Москвы начался сильный снегопад
59 0
11.12 22:38 | AlTeg()
Ребёнок попал под колёса иномарки на Нагатинской улице в Москве