Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

89

89 0

Вечером на юге Москвы произошло ДТП, в котором пострадал 1 человек. На Касимовской улице, напротив дома № 13, водитель автомобиля "ВАЗ 2108" совершил наезд на ребёнка. Автомобиль двигался в сторону улицы Донбасская, по нерегулируемому пешеходному переходу начал переходить ребёнок, водитель не заметил его и сбил. В результате ДТП автомобиль вынесло на полосу встречного движения, пострадавший ребёнок в возрасте 11 лет получил различные травмы и после осмотра медиками был госпитализирован в больницу города. На место прибыли сотрудники ГИБДД. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.