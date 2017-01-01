Установка и монтаж новогодней конструкции в Столешниковом переулке возле памятника Юрию Долгорукому
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 11.12 23:44
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- 19
Локация съёмки: Москва, ЦАО, Столешников переулок, возле памятника Юрию Долгорукому, напротив правительства Москвы. Установка и монтаж огромной новогодней конструкции, а также её украшение новогодней атрибутикой в Столешниковом переулке возле памятника Юрию Долгорукому. Пока одни рабочие на автовышке подсоединяют и подключают неоновую подсветку, другие рабочие внизу крепят ёлочные ветки и украшают их игрушками, шарами и блестящей мишурой.
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