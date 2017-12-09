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Скрипач на Невском в Санкт-Петербурге

Автор:
Leobr
Дата публикации:
02:46
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Первый раз я увидел и услышал Михаила Рукинова два месяца назад у станции метро "Площадь Восстания" в Санкт-Петербурге. Через сеть познакомился и с самим музыкантом. 9 декабря снимая два классических концерта, одновременно узнаю в сети, что мне повезло - состоится выступление и Михаила - в jazz club POLICE STATION на Невском проспекте, д. 90-92. Это место оказалось совсем рядом и вот буквально мобильный репортаж начала концерта скрипача.

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Скрипач на Невском