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Очередной пасмурный день в Москве

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:36
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Очередной пасмурный день в Москве, гололедица: дороги обрабатывают реагентами, городской транспорт ходит исправно.

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