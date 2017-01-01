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Главная  /  Репортажи  /  Новогодний арт-объект в виде поздравительной открытки на Ярославском вокзале

Новогодний арт-объект в виде поздравительной открытки на Ярославском вокзале

Автор:
Uwis
Дата публикации:
10:00
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Красочные поздравительные открытки устанавливают в преддверии новогодних праздников на вокзалах столицы.

  • 20
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Комментарии (0)

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