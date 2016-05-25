В Самаре кладут асфальт на снег (ВИДЕО)

Автор: Аноним Дата публикации: 10:37

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31 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198451

Мобильный репортёр из Самары снял на видео, как асфальтируют снег. "В снегу асфальт крепче держится!" - видимо, так считают власти города Самары," - предполагает очевидец ремонтных работ не по погоде.По словам местного жителя, работы велись на улице Карбышева. Здесь укладывали новый асфальт. Правда, кругом, при этом, лежал снег. Всего, как пишет мобильный репортёр, таким образом заасфальтировали 500 метров дороги.Тем временем жители Самары предполагают, что покрытие, постеленное на сугробы, долго не продержится. "Весной асфальт растает вместе с снегом," - пишет мобильный репортёр.