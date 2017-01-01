Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

В Самаре после снегопада случился дорожный коллапс

Извержение вулкана Шивелуч запечатлели на фото

В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок

Парашютисты упали на головы туристов в Таиланде

"Суперрыбаки" спасли провалившихся под лёд мужчин в Республике Коми

Из-за сильного обледенения дороги произошло несколько ДТП на МКАД

Зимняя рыбалка на Белом море

Неизвестный совершил кражу и ранил охранника в супермаркете на северо-западе Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Солнечное и морозное утро в столице

Солнечное и морозное утро в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
11:02
  • 14
  • 0

В столице лёгкий мороз около -6С и впервые за долгое время светит солнце. К вечеру в столице ожидается потепление до +3С и снегопад.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
11:43 | denis947
Из новых поездов "Москва" убрали вертикальные поручни
19 0
10:29 | denis947
Морозное утро вторника в столице
46 0
08.12 23:20 | LaimeLaim
Вечерний снегопад на юго-западе столицы
35 0
11.12 10:29 | N.A.Sh
Живую бабочку в декабре увидели на Кубани