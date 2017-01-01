В Приморье коммунальщики поливали кипятком трубы с замёрзшей водой (ВИДЕО)

Автор: Олеся Задубровская Дата публикации: 11:40

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198454

Мы живем в поселке Новошахтинске (Приморский край) на улице Тупиковая. Всё лето мы просили утеплить трубы, но всё бесполезно. Вот начались первые морозы, и вода в трубах замерзла, мы вызвали слесарей они, на этих кадрах они горячей водой поливают трубы. (это было в 15:00 и 11 декабря) Вечером этого же дня вода опять замерзла в трубах. Вечером мы им опять же позвонили, и сообщили что вода замерзла. На следующий день, утром, нам позвонили по телефону и сказали что уже на нашей улице делают а их до сих пор так и не появилось. Мы сидим без воды второй день. Просим показать по телевидению, чтобы работники ЖКХ приняли меры.