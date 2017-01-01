Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

В Самаре после снегопада случился дорожный коллапс

Извержение вулкана Шивелуч запечатлели на фото

В Ростовской области за рулём автомобиля сидел двухлетний ребёнок

Парашютисты упали на головы туристов в Таиланде

"Суперрыбаки" спасли провалившихся под лёд мужчин в Республике Коми

Из-за сильного обледенения дороги произошло несколько ДТП на МКАД

Зимняя рыбалка на Белом море

Неизвестный совершил кражу и ранил охранника в супермаркете на северо-западе Москвы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Приморье коммунальщики поливали кипятком трубы с замёрзшей водой (ВИДЕО)

В Приморье коммунальщики поливали кипятком трубы с замёрзшей водой (ВИДЕО)

Автор:
Олеся Задубровская
Дата публикации:
11:40
  • 17
  • 0

Мы живем в поселке Новошахтинске (Приморский край) на улице Тупиковая. Всё лето мы просили утеплить трубы, но всё бесполезно. Вот начались первые морозы, и вода в трубах замерзла, мы вызвали слесарей они, на этих кадрах они горячей водой поливают трубы. (это было в 15:00 и 11 декабря) Вечером этого же дня вода опять замерзла в трубах. Вечером мы им опять же позвонили, и сообщили что вода замерзла. На следующий день, утром, нам позвонили по телефону и сказали что уже на нашей улице делают а их до сих пор так и не появилось. Мы сидим без воды второй день. Просим показать по телевидению, чтобы работники ЖКХ приняли меры.
  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

47 0
11.12 16:09 | mreportertv
Взбесившийся слон атаковал автомобили в Китае
57 0
11.12 09:32 | Roman-74
На Камчатке положили тротуарную плитку в снег (ВИДЕО)
33 0
11.12 16:05 | mreportertv
Экстремалы прокатились на сноуборде по улицам Находки
92 1
15.11 09:05 | Аноним
Река льётся из канализационного люка в Фокино
53 0
27.11 09:50 | Аноним
Устали жаловаться: грязная вода течёт из кранов в посёлке Винзили Тюменской области (ВИДЕО)