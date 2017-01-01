Санта-Клаус на лыжах прокатился по улицам Уэльса
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:37
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В преддверии скорых праздников - порепетировал роль Санта-Клауса. Обзавёлся соответствующим костюмом и накладной бородой - и отправился на прогулку по улицам родного городка. Причём не пешую, а лыжную. Как сообщается, прикрепил трос к внедорожнику своего друга - и несколько часов катался с ветерком, салютуя прохожим, которых явно порадовал.
Правда, подарков - не раздавал. Но это, вполне вероятно, ещё впереди.
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