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Санта-Клаус на лыжах прокатился по улицам Уэльса

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:37
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Экстремальное развлечение придумал себе житель Уэльса. И запечатлел его на видео.

В преддверии скорых праздников - порепетировал роль Санта-Клауса. Обзавёлся соответствующим костюмом и накладной бородой - и отправился на прогулку по улицам родного городка. Причём не пешую, а лыжную. Как сообщается, прикрепил трос к внедорожнику своего друга - и несколько часов катался с ветерком, салютуя прохожим, которых явно порадовал.

Правда, подарков - не раздавал. Но это, вполне вероятно, ещё впереди.
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