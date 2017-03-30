Непроглядный туман опустился на Донецк

Автор: natalitvinenko Дата публикации: 12:44

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31 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198458

Сильный туман в Донецке превратил террикон в "вулкан Фудзияму". Искусственная насыпь из пустых пород утонула в дымке, словно огнедышащая гора во время пеплопада. Видимость в городе была близка к нулю. Об этом рассказывает местный мобильный репортёр, который прислал эти кадры.Видео, по словам жителя Донецка, снято в минувшие выходные, 9 декабря 2017 года, в Смолянке - одном из районов города. "В субботу утром был сильный туман, превративший террикон в Фудзияму -внизу, да еще и с летящими облаками - вверху" - рассказывает автор этих кадров."Впрочем, и сегодня утром верхушки деревьев и вышек терялись в облаках. Грачи летели по головам и вылетали из-за деревьев внезапно..." - рассказывает мобильный репортёр из Донецка.