Непроглядный туман опустился на Донецк
- Автор:
- natalitvinenko
- Дата публикации:
- 12:44
-
- 31
Видео, по словам жителя Донецка, снято в минувшие выходные, 9 декабря 2017 года, в Смолянке - одном из районов города. "В субботу утром был сильный туман, превративший террикон в Фудзияму -внизу, да еще и с летящими облаками - вверху" - рассказывает автор этих кадров.
"Впрочем, и сегодня утром верхушки деревьев и вышек терялись в облаках. Грачи летели по головам и вылетали из-за деревьев внезапно..." - рассказывает мобильный репортёр из Донецка.
- 31
Комментарии (0)