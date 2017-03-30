Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Непроглядный туман опустился на Донецк

Непроглядный туман опустился на Донецк

Автор:
natalitvinenko
Дата публикации:
12:44
  • 31
  • 0

Сильный туман в Донецке превратил террикон в "вулкан Фудзияму". Искусственная насыпь из пустых пород утонула в дымке, словно огнедышащая гора во время пеплопада. Видимость в городе была близка к нулю. Об этом рассказывает местный мобильный репортёр, который прислал эти кадры.

Видео, по словам жителя Донецка, снято в минувшие выходные, 9 декабря 2017 года, в Смолянке - одном из районов города. "В субботу утром был сильный туман, превративший террикон в Фудзияму -внизу, да еще и с летящими облаками - вверху" - рассказывает автор этих кадров.

"Впрочем, и сегодня утром верхушки деревьев и вышек терялись в облаках. Грачи летели по головам и вылетали из-за деревьев внезапно..." - рассказывает мобильный репортёр из Донецка.
  • 31
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
15:07 | Гринфельд Павел
Прохладный зимний день в Москве
36 1
10.12 19:22 | Uwis
Туман опускается на Москву
20 0
11.12 20:45 | natalitvinenko
Быстрый пролет облаков над Донецком
48 0
31.03 12:28 | Nurgaleeva_kzn
Сильная метель обрушилась на Казань (30.03.2017)
51 0
06.12 12:45 | natalitvinenko
Зима в Донецке