Китайский руфер разбился при попытке выполнить очередной трюк
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:42
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Слабонервным - не смотреть. Весь Интернет сейчас обсуждает жуткие кадры с участием 26-летнего китайского руфера, известного под прозвищем Юннин. Который, сам того не подозревая, запечатлел последний трюк в своей жизни.
Как сообщается, забрался на крышу 62-х этажного офисного здания. Повис на краю - видимо, чтобы было поэффектнее. А вот подтянуться обратно на руках - не смог. Пробовал - несколько раз. А затем, похоже, покинули силы. Полетел вниз - с огромной высоты. О страховке - не позаботился.
Шансов выжить - не было никаких. Вот так погоня за экстримом - обернулась трагедией.
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