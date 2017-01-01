Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Китайский руфер разбился при попытке выполнить очередной трюк

Китайский руфер разбился при попытке выполнить очередной трюк

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:42
  • 27
  • 0

ВНИМАНИЕ!!! 18+! Видео не рекомендовано к просмотру людям с ослабленной психикой!
Слабонервным - не смотреть. Весь Интернет сейчас обсуждает жуткие кадры с участием 26-летнего китайского руфера, известного под прозвищем Юннин. Который, сам того не подозревая, запечатлел последний трюк в своей жизни.

Как сообщается, забрался на крышу 62-х этажного офисного здания. Повис на краю - видимо, чтобы было поэффектнее. А вот подтянуться обратно на руках - не смог. Пробовал - несколько раз. А затем, похоже, покинули силы. Полетел вниз - с огромной высоты. О страховке - не позаботился.

Шансов выжить - не было никаких. Вот так погоня за экстримом - обернулась трагедией.
  • 27
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

48 0
14:34 | mreportertv
Акула чуть не откусила дайверу голову в ЮАР
101 1
14:01 | denis947
Башенный кран упал на территории стройки на западе Москвы: 1 человек погиб
38 0
13:12 | mreportertv
В Китае няня жестоко избила ребёнка в лифте
18 0
12:37 | mreportertv
Санта-Клаус на лыжах прокатился по улицам Уэльса
49 0
06.10 12:45 | mreportertv
Любитель экстрима вскарабкался на пятиэтажку по водосточной трубе