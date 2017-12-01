Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:07
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Как пишут в комментариях пользователи, поздно вечером на поверхности горы начались землетрясения, а затем небольшие взрывы. Раскаленная магма медленно поднялась из жерла и полилась по склонам. Грозное огненное шоу, устроенное вулканом Пакая, было видно за десятки километров. Г
ородов и поселков в опасной зоне нет, туристов предупредили заранее, и, как сообщается, обошлось без пострадавших.
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