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Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:07
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Извержение вулкана, похожее на огромный фейерверк, сняли на видео в Гватемале.

Как пишут в комментариях пользователи, поздно вечером на поверхности горы начались землетрясения, а затем небольшие взрывы. Раскаленная магма медленно поднялась из жерла и полилась по склонам. Грозное огненное шоу, устроенное вулканом Пакая, было видно за десятки километров. Г

ородов и поселков в опасной зоне нет, туристов предупредили заранее, и, как сообщается, обошлось без пострадавших.
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