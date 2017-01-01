Башенный кран упал на территории стройки на западе Москвы: 1 человек погиб
- Автор:
- denis947
- Дата публикации:
- 14:01
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- 101
На западе Москвы на территории строительной площадки на улице Академика Анохина произошло ЧП. При проведении работ на бок завалился башенный кран, стрела которого рухнула на бытовки, где находились рабочие. В результате происшествия двое рабочих получили травмы, их госпитализировали. Один из рабочих скончался к машине Скорой помощи по дороге в больницу. На месте ЧП работают оперативные службы города, все обстоятельства случившегося выясняются.
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