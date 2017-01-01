Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Башенный кран упал на территории стройки на западе Москвы: 1 человек погиб

Башенный кран упал на территории стройки на западе Москвы: 1 человек погиб

Автор:
denis947
Дата публикации:
14:01
  • 101
  • 1

На западе Москвы на территории строительной площадки на улице Академика Анохина произошло ЧП. При проведении работ на бок завалился башенный кран, стрела которого рухнула на бытовки, где находились рабочие. В результате происшествия двое рабочих получили травмы, их госпитализировали. Один из рабочих скончался к машине Скорой помощи по дороге в больницу. На месте ЧП работают оперативные службы города, все обстоятельства случившегося выясняются.

  • 101
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    14:51
    В 14:40, 12.12. по ВМ.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
15:07 | Гринфельд Павел
Прохладный зимний день в Москве
18 1
10.12 21:23 | Minister
ДТП трех машин на Ломоносовском проспекте
27 0
12:42 | mreportertv
Китайский руфер разбился при попытке выполнить очередной трюк
48 0
11.12 18:53 | denis947
Тестовый запуск подстветки новогодней арки на Тверской площади
109 2
07.12 09:32 | Елена Олейник
Башенный кран упал на улице Тихорецкой в Уфе