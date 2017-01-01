Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

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Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:15
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Яркая вспышка на долю секунды осветила небо над Сызранью. Пользователи обсуждают видеоролики, которые появились в сети.

Как видно на этих кадрах, тёмное вечернее небо вдруг стало бело-голубым. Мерцания не заметно. Судя по замедленное съёмке, источник света был один.

Некоторые комментаторы провели целое расследование и предположили, что причина в мощном электрическом разряде.

Сообщается, что похожие вспышки бывают во время аварий на электросети. Однако сообщений о ЧП не появлялось.

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