Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:15
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Как видно на этих кадрах, тёмное вечернее небо вдруг стало бело-голубым. Мерцания не заметно. Судя по замедленное съёмке, источник света был один.
Некоторые комментаторы провели целое расследование и предположили, что причина в мощном электрическом разряде.
Сообщается, что похожие вспышки бывают во время аварий на электросети. Однако сообщений о ЧП не появлялось.
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