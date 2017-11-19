И буря нипочём: в США футбольный матч прошёл во время сильной метели
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:27
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Как видно на этих кадрах, крупные снежные хлопья падали с неба буквально стеной. Видимость на поле была близка к нулю. Всё это, по словам очевидцев, сопровождалось ветром. И настолько сильным, что, по признанию игроков, мяч практически не летел.
На поле росли сугробы. Как видно на этих кадрах, сотрудникам стадиона приходилась чертить, а точнее - выдувать - линии на снегу.
Настоящими звёздами Интернета стали и болельщики футбольных команд. Которые, не смотря на мощный снегопад, оставались на трибунах и болели за любимых игроков. А пока смотрели матч, как отмечают юзеры, едва не превратились в снеговиков.
Более того, как пишет автор этого ролика, из-за погоды не видно не только табло со счётом на противоположной стороне стадиона, но и самих игроков.
Однако дерби в крайне сложных погодных условиях вдохновило на творчество как зарубежный, так и русскоязычный сегмент Интернета. Пользователи буквально соревновалися друг с другом в создании весёлых шуток на тему "самой зимней" игры.
Припомнили всё: и мамонтов, и "Звёздных войн". А особой популярностью у юзеров пользуются мотивы популярного сериала "Игра престолов". Кто-то сравнивал игроков с белыми ходоками или воронами, а сам стадион - с местом, севернее Стены.
Как сообщается, основное время матча закончилось вничью. Однако в дополнительное время команде из Буффало удалось вырваться вперёд и одержать победу.
А сама игра, как уверят и игроки, и болельщики - запомнится всем надолго, как "самая зимняя". И непрекращающийся и по сей день поток снежных фото и видео с трибун стадиона .которыми продолжают делиться юзеры, - тому подтверждение.
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