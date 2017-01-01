Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ближе к вечеру на северо-востоке Москвы пошел небольшой снег

Ближе к вечеру на северо-востоке Москвы пошел небольшой снег

Автор:
Sargo
Дата публикации:
16:28
  • 16
  • 0

Ближе к вечеру на северо-востоке Москвы пошел незначительный снег.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
17:24 | Sargo
Новые поезда метрополитена "Москва" без вертикальных поручней во время вечернего часа «пик»
19 0
16:58 | tim777
Весенний декабрь в столичном регионе
127 0
11.12 12:33 | Vladimir_looking
Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу (ВИДЕО)
27 0
13:10 | Sargo
Пасмурный и морозный день в столице 12 декабря в Москве