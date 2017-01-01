Весенний декабрь в столичном регионе

Автор: tim777 Дата публикации: 16:58

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В столичном регионе установилась сырая пасмурная погода. При этом столбики термометров колеблются около нулевой отметки. Вероятность осадков сохраняется. В городе идут кратковременные заряды мокрого снега. При этом выпавший снег тает и сквозь бывшие сугробы местами можно увидеть проступающую газонную траву. Как сообщают синоптики установившуюся температуру, которая выше климатической нормы обеспечивает циклон, пришедший в столицу с запада. При таких погодных условиях в вечерние часы в столице возможно образование гололедицы. Атмосферное давление составляет 748 мм. рт.ст.