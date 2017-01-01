Новые поезда метрополитена "Москва" без вертикальных поручней во время вечернего часа «пик»

Автор: Sargo Дата публикации: 17:24

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Новые поезда метрополитена "Москва" без вертикальных поручней во время вечернего часа «пик».