На водоемах только начинает устанавливаться лед, а первые любители зимней рыбалки уже устремились к заветным лункам

Автор: Uwis Дата публикации: 17:59

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На водоемах только начинает устанавливаться лед и многие любители рыбалки, пренебрегая правилами безопасности, устремились к лункам. На льду был замечен и авиамоделист. Выход на лед зимой считается безопасным при толщине льда на озере не меньше 7 см, а на реке – не меньше 12 см. При выходе на лед с толщиной меньше 7 сантиметров предусмотрены санкции - от предупреждения до наложения штрафа в размере 1500 - 2000 рублей.