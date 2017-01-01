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В квартире на западе Москвы произошел несчастный случай

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
20:26
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В пожарную охрану поступило сообщение о том, что в подъезде жилой пятиэтажки на улице Лобачевского, д. 82 сильно пахнет гарью. По прибытию расчета 54 пожарной части было установлено, что из-под двери квартиры номер 28 пахнет гарью. При этом в квартире горел свет, но на звонки и стуки в дверь никто не открывал. Было принято решение о вскрытии двери при помощи специнструмента. Когда пожарные попали в квартиру, то в кухне на полу они обнаружили обгоревшее тело хозяйки квартиры. На погибшей полностью сгорела одежда. До прибытия оперативных служб произошло самозатухание горевшей одежды. На кухне горела газовая конфорка. Как удалось выяснить полицейским, 55-летняя женщина плохо ходила и испытывала проблемы со здоровьем. В момент попытки приготовления пищи женщина зажгла плиту, но вскоре почувствовала себя плохо и упала на горящую конфорку. Моментально произошло возгорание одежды на погибшей, потушить пламя самостоятельно женщина не смогла. На месте работают следователи. Ведется расследование.

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