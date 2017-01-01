Дед Мороз из Великого Устюга и Руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский зажгли новогоднюю ёлку
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:55
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Вечером на западе столицы в парк Skazka прибыл главный Дед Мороз страны из Великого Устюга, чтобы вместе с Руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антоном Кульбачевским открыть "Фабрику Рождества" и зажечь новогоднюю красавицу в парке.
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