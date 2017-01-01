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Дед Мороз из Великого Устюга и Руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский зажгли новогоднюю ёлку

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:55
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Вечером на западе столицы в парк Skazka прибыл главный Дед Мороз страны из Великого Устюга, чтобы вместе с Руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антоном Кульбачевским открыть "Фабрику Рождества" и зажечь новогоднюю красавицу в парке.

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