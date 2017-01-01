Монтаж новогодней конструкции у станции метро "Баррикадная"
- Автор:
- LaimeLaim
- Дата публикации:
- 20:59
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- 17
У станции метро "Баррикадная" идёт монтаж новогодней конструкции.
- 17
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У станции метро "Баррикадная" идёт монтаж новогодней конструкции.
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