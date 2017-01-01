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В столице временами идёт снег

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:00
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Временами в столице с неба падают пушистые хлопья снега, а временами идёт дождь. На улице умеренно прохладно.

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