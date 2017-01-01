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В Санкт-Петербурге на проспекте Стачек сильный ветер сорвал строительные леса

Автор:
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Дата публикации:
12.12 22:15
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В Санкт-Петербурге на проспекте Стачек сильный ветер сорвал строительные леса с дома № 41. Остановка и припаркованные машины не пострадали, но лесами повреждены троллейбусные провода.

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