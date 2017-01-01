В Санкт-Петербурге на проспекте Стачек сильный ветер сорвал строительные леса

Автор: facebook1720485261315072 Дата публикации: 12.12 22:15

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24 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198500

В Санкт-Петербурге на проспекте Стачек сильный ветер сорвал строительные леса с дома № 41. Остановка и припаркованные машины не пострадали, но лесами повреждены троллейбусные провода.