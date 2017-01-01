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В городе Геленджике Краснодарского края скутерист въехал в авто

Автор:
Алексей Леонов
Дата публикации:
12.12 22:45
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На улице Луночарского в городе Геленджике Краснодарского края скутерист въехал в авто

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