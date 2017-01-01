Моросящий дождь идёт на юге столицы

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 22:19

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Вечером на юге Москвы пошёл дождь. На улице дует прохладный ветер. Температура держится на нулевой отметке. Центр организации дорожного движения предупреждает водителей о возможном ухудшении погодных условий в ночное время. По прогнозу синоптиков, в ночь с 12 на 13 декабря в столице может пройти ледяной дождь. Кроме того, обильные осадки при температуре выше нуля могут привести к образованию гололедицы на дорогах. ЦОДД рекомендует отказаться от поездок на личных автомобилях в ночное время без особой необходимости. Вместе с тем, если всё-таки необходимо совершить поездку на личном транспорте, напоминаем автомобилистам, что при неблагоприятных погодных условиях необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких торможений и перестроений, держать дистанцию. Парковать транспортные средства в ночное время следует вдали от деревьев и других конструкций, где возможно образование слоя наледи.