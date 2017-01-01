Яркая вспышка неизвестного происхождения озарила небо над Сызранью

Башенный кран упал на стройке в Москве: погиб один человек

Впечатляющее извержение вулкана запечатлели на видео в Гватемале

В Приморье коммунальщики поливали кипятком замерзшие трубы

Автомобиль "ВАЗ" сбил ребёнка на Касимовской улице в Москве

Иномарка сбила ребёнка на Варшавском шоссе в Москве

В гаражах в Керамическом проезде в Москве произошёл пожар

Два жилых дома остались без отопления из-за прорыва трубы на Липецкой улице в Москве

Массовое ДТП на Сахалине заблокировало трассу

В селе Красная Башкирия горит бесхозная свалка

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Международный поезд «Москва - Париж» отправился с Белорусского вокзала в честь 10-летия со дня возобновления ж/д сообщения с Францией

Международный поезд «Москва - Париж» отправился с Белорусского вокзала в честь 10-летия со дня возобновления ж/д сообщения с Францией

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
22:25
  • 27
  • 0

В 2017 году в России отмечают знаменательную дату – 10-летие со дня возобновления прямого пассажирского железнодорожного сообщения с Францией. В честь этого юбилея на Белорусском вокзале состоялось торжественное отправление международного поезда №23/24 сообщением Москва – Берлин - Париж.

Для гостей и участников праздника на перроне выступил музыкальный коллектив, который исполнил знаменитые французские мелодии из репертуара Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Сальваторе Адамо и других.

Прямое железнодорожное сообщение с Парижем началось в 19-м веке и просуществовало до 1994 года. После небольшого перерыва интерес пассажиров к этому направлению стал возвращаться. 11 декабря 2007 года до столицы Франции начал курсировать беспересадочный вагон. Поезд №23/24 Москва – Берлин – Париж в первый рейс отправился 12 декабря 2011 года.

Москва – Париж – один из самых длинных трансъевропейских маршрутов: поезд преодолевает 3217 км и проходит по территории России, Белоруссии, Польши, Германии и Франции.

Интервью: Евгений Бухвалов - начальник московского филиала АО «ФПК».
Консуэло де Авиланд - представитель президента ОАО «РЖД» во Франции.

  • 27
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

1 0
22:25 | Uwis
Территорию около станции "Бульвар Рокоссовского" МЦК благоустроили
23 0
10:00 | Uwis
Новогодний арт-объект в виде поздравительной открытки на Ярославском вокзале
409 3
11.12 11:40 | Гринфельд Павел
«Дальневосточный экспресс» запущен на Таганско-Краснопресненскую линию Московского метро