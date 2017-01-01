Международный поезд «Москва - Париж» отправился с Белорусского вокзала в честь 10-летия со дня возобновления ж/д сообщения с Францией

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 22:25

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27 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198505

В 2017 году в России отмечают знаменательную дату – 10-летие со дня возобновления прямого пассажирского железнодорожного сообщения с Францией. В честь этого юбилея на Белорусском вокзале состоялось торжественное отправление международного поезда №23/24 сообщением Москва – Берлин - Париж.Для гостей и участников праздника на перроне выступил музыкальный коллектив, который исполнил знаменитые французские мелодии из репертуара Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Сальваторе Адамо и других.Прямое железнодорожное сообщение с Парижем началось в 19-м веке и просуществовало до 1994 года. После небольшого перерыва интерес пассажиров к этому направлению стал возвращаться. 11 декабря 2007 года до столицы Франции начал курсировать беспересадочный вагон. Поезд №23/24 Москва – Берлин – Париж в первый рейс отправился 12 декабря 2011 года.Москва – Париж – один из самых длинных трансъевропейских маршрутов: поезд преодолевает 3217 км и проходит по территории России, Белоруссии, Польши, Германии и Франции.Интервью: Евгений Бухвалов - начальник московского филиала АО «ФПК».Консуэло де Авиланд - представитель президента ОАО «РЖД» во Франции.