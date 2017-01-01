Международный поезд «Москва - Париж» отправился с Белорусского вокзала в честь 10-летия со дня возобновления ж/д сообщения с Францией
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 22:25
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Для гостей и участников праздника на перроне выступил музыкальный коллектив, который исполнил знаменитые французские мелодии из репертуара Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Сальваторе Адамо и других.
Прямое железнодорожное сообщение с Парижем началось в 19-м веке и просуществовало до 1994 года. После небольшого перерыва интерес пассажиров к этому направлению стал возвращаться. 11 декабря 2007 года до столицы Франции начал курсировать беспересадочный вагон. Поезд №23/24 Москва – Берлин – Париж в первый рейс отправился 12 декабря 2011 года.
Москва – Париж – один из самых длинных трансъевропейских маршрутов: поезд преодолевает 3217 км и проходит по территории России, Белоруссии, Польши, Германии и Франции.
Интервью: Евгений Бухвалов - начальник московского филиала АО «ФПК».
Консуэло де Авиланд - представитель президента ОАО «РЖД» во Франции.
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