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Полиция и ДПС работают на месте ДТП с участием пешехода на Липецкой улице в ЮАО

Автор:
reporterA94
Дата публикации:
12.12 22:53
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По предварительным данным, а/м Порш Кайен красного цвета сбил пешеходов напротив дома №4 по улице Липецкая.

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