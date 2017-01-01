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Главная  /  Репортажи  /  На Алтуфьевском шоссе на северо-востоке столицы произошло ДТП с участием такси

На Алтуфьевском шоссе на северо-востоке столицы произошло ДТП с участием такси

Автор:
Max_019
Дата публикации:
12.12 23:02
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Вечером 12 декабря на северо-востоке столицы произошло ДТП с участием автомобиля такси. На Алтуфьевском шоссе, напротив дома 10, столкнулись 2 автомобиля: "Volvo XC70" и "Volkswagen Polo" службы такси. Автомобиль "Вольво" выезжал на Алтуфьевское шоссе с прилегающей дороги. Водитель не заметил автомобиль такси, который двигался по крайней правой полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств. Автомобили столкнулись.

В результате аварии у автомобилей повреждены фары. Автомобили некоторое время затрудняли движение по Алтуфьевскому шоссе в сторону области, пока не прибыли сотрудники ДПС, которые оформили эту мелкую аварию. К счастью, в ДТП никто серьёзно не пострадал. Виновным в аварии признают водителя автомобиля "Вольво", которые не выполнил требование знака "Уступите дорогу"..

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