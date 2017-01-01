На Алтуфьевском шоссе на северо-востоке столицы произошло ДТП с участием такси

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39 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/198508

Вечером 12 декабря на северо-востоке столицы произошло ДТП с участием автомобиля такси. На Алтуфьевском шоссе, напротив дома 10, столкнулись 2 автомобиля: "Volvo XC70" и "Volkswagen Polo" службы такси. Автомобиль "Вольво" выезжал на Алтуфьевское шоссе с прилегающей дороги. Водитель не заметил автомобиль такси, который двигался по крайней правой полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств. Автомобили столкнулись.В результате аварии у автомобилей повреждены фары. Автомобили некоторое время затрудняли движение по Алтуфьевскому шоссе в сторону области, пока не прибыли сотрудники ДПС, которые оформили эту мелкую аварию. К счастью, в ДТП никто серьёзно не пострадал. Виновным в аварии признают водителя автомобиля "Вольво", которые не выполнил требование знака "Уступите дорогу"..