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Сильный пожар на территории ВДНХ

Автор:
Katerina Kozyr
Дата публикации:
12.12 23:38
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Сильный пожар на территории ВДНХ. Горят строительные леса на одном из павильонов, находящимся на реконструкции.

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